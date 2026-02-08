Uomini e Donne Federico dopo la scelta di Cristiana | Ora mi prendo un po’ di respiro

Dopo aver scelto Cristiana Anania, Federico Cotugno si prende un momento di respiro. Sul suo profilo social, il giovane si mostra più rilassato, ringrazia chi gli è stato vicino e condivide le emozioni di questa esperienza. La decisione ha lasciato il pubblico in sospeso, ma lui preferisce ora concentrarsi sul presente.

Dopo la scelta di Cristiana Anania, Federico Cotugno torna sui social per raccontare emozioni e ringraziare chi lo ha sostenuto durante il percorso a Uomini e Donne. La scorsa settimana, su Canale 5, si è concluso il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne. La tronista ha dovuto decidere tra i suoi due corteggiatori: Ernesto Passaro e Federico Cotugno. La scelta è ricaduta su Ernesto, il vigile del fuoco di Castellammare di Stabia, lasciando Federico con l'amaro in bocca. Il post di Federico: ringraziamenti alla redazione e riflessione Dopo qualche giorno di silenzio, Federico è tornato sui social per condividere i suoi pensieri e raccontare come ha vissuto questa esperienza televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Federico Cotugno si è lasciato andare a un lungo sfogo, dopo aver assistito alla scelta di Cristiana.

Federico Cotugno esce dallo studio di Witty TV con il volto segnato dalla delusione.

Uomini e Donne, Trono Classico - Federico non è la scelta di Cristiana

