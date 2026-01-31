Uomini e Donne | Federico si sfoga dopo la scelta di Cristiana

Federico Cotugno si è lasciato andare a un lungo sfogo, dopo aver assistito alla scelta di Cristiana. Il giovane si sente ferito e deluso, mentre gli altri protagonisti del programma festeggiano le decisioni prese. Federico ha ammesso di aver sperato in un finale diverso e ora cerca di capire come andare avanti.

Uomini e Donne ha portato felicità ad Ernesto Passaro, ma allo stesso tempo delusione a Federico Cotugno. Il corteggiatore romano sembrava davvero innamorato di Cristiana Anania, ma si è sentito dire di non essere la scelta finale. In studio, Federico ha reagito con commozione e comprensione, abbracciando la tronista siciliana e augurandole felicità. Una volta lasciato lo studio, ha parlato a caldo e ha fatto delle forti dichiarazioni. Grave episodio capitato a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza Uomini e Donne: la scelta di Cristiana Anania e l’uscita di Federico. Cristiana Anania ha deciso di proseguire fuori dal programma con Ernesto Passaro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Federico Cotugno esce dallo studio di Witty TV con il volto segnato dalla delusione.

Il 12 gennaio, a Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

