Uomini e Donne | Ernesto Passaro sorprende Cristina con l’anello di fidanzamento

Ernesto Passaro ha fatto davvero colpo su Cristina. Durante l’intervista a Verissimo, lui si è inginocchiato e le ha consegnato un anello di fidanzamento, sorprendendola. La coppia ha poi parlato della convivenza che si avvicina e delle difficoltà che hanno superato insieme, dimostrando di essere più uniti che mai.

Durante la loro intervista a Verissimo Ernesto ufficializza il loro amore con un gesto romantico, mentre raccontano la convivenza imminente e le difficoltà superate insieme. Cristina Anania ed Ernesto Passaro sono l'ultima coppia del Trono Classico ad aver lasciato Uomini e Donne. La tronista, dopo un percorso tortuoso, ha scelto il vigile del fuoco di Castellammare di Stabia. Fin dal primo momento i due hanno dato l'idea di piacersi, anche se durante il percorso avevano spesso litigato e il loro rapporto sembrava non decollare. La vita dopo Uomini e donne Una volta terminata l'esperienza televisiva, la loro relazione procede a gonfie vele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dopo mesi di conoscenze e confronti, Cristiana Anania ha scelto di uscire con Ernesto Passaro.

Nella puntata di venerdì 30 gennaio, Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro.

