È uscita con lui Uomini e Donne la scelta di Cristiana Anania | perché è Ernesto Passaro

Dopo mesi di conoscenze e confronti, Cristiana Anania ha scelto di uscire con Ernesto Passaro. La decisione arriva dopo un percorso lungo e pieno di dubbi. La ragazza ha deciso di fare il passo e di iniziare una storia con lui, chiudendo così il capitolo televisivo di questa esperienza.

Il percorso televisivo di Cristiana Anania a Uomini e Donne è arrivato al capolinea dopo mesi di conoscenze, confronti e riflessioni. La tronista del Trono Classico ha vissuto un cammino intenso, segnato da dubbi e momenti emotivamente forti, che l’hanno portata a interrogarsi a lungo su quale fosse la persona giusta con cui costruire qualcosa di autentico anche lontano dalle telecamere. Nel corso della sua esperienza nel dating show di Canale 5, Cristiana ha approfondito la conoscenza con due corteggiatori, Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Entrambi hanno rappresentato possibilità diverse, mettendola spesso di fronte a scelte difficili e ripensamenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Uomini E Donne

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione di scegliere Ernesto Passaro come suo compagno.

Cristiana Anania ha deciso di lasciare il programma Uomini e Donne con Ernesto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uomini E Donne

Argomenti discussi: Gomorra - Le Origini, compleanno con sparatoria. Foto dell'episodio 4; Lo conobbi quando avevo solo cinque anni. Lavorare con lui? Non sempre è stato facile; Valentino, il ricordo della parrucchiera delle dive: Mai più uno come lui; Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 Le cose non dette, il nuovo film di Gabriele Muccino.

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui: Ho trovato l’uomo che sposeròLa showgirl che affianca Gerry Scotti a ‘La Ruota della Fortuna’ e l’ex modello stanno insieme dal 2018. Lui, 27 anni, lavora tra Formentera e Ibiza ... quotidiano.net

#UominieDonne: la scelta di #CristianaAnania. Questo pomeriggio è andata in onda la scelta di Cristiana Anania. La ragazza ha deciso di portare fuori il programma #ErnestoPassaro a discapito dell’altro corteggiatore, #FedericoCotugno. Ernesto le ha rispos - facebook.com facebook