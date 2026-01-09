Minori Meloni | in arrivo altro provvedimento su maranza e baby gang

Il governo italiano sta predisponendo un nuovo provvedimento mirato a contrastare il fenomeno delle baby gang e delle attività di maranza tra i minori. L’obiettivo è adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, affrontando una problematica crescente nelle comunità. La proposta si inserisce in un quadro di interventi dedicati alla tutela dei giovani e alla prevenzione di comportamenti disturbanti.

Roma, 9 gen. (askanews) – Il governo sta lavorando a un provvedimento per contrastare il fenomeno delle baby gang. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. La premier ha ricordato il lavoro fatto dal governo sulla materia "con il decreto Caivano" per il quale "fummo accusati di arrestare i bimbi. Ricordo un titolo indimenticabile: il governo vuole arrestare i bimbi. Non è chiaramente il nostro intento. Noi vogliamo salvare quei minori: non sfugge a nessuno che la criminalità organizzata usa manovalanza sempre più giovane perché questi ragazzi non si potevano arrestare".

