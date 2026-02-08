Universo acconciatori In provincia 370 attività | L’abusivismo in crescita è una grave minaccia

In provincia di Milano, sono 370 le attività di acconciatori ufficiali. Ma c’è un problema che preoccupa il settore: l’abusivismo cresce e mette in difficoltà i professionisti regolari. Sempre più parrucchieri decidono di lavorare a domicilio, spesso senza licenza, e questo crea problemi sia ai clienti che alle attività in regola. La concorrenza sleale fa perdere clienti e rende difficile rispettare le norme di sicurezza e qualità. La situazione richiede attenzione, perché il fenomeno rischia di minare il lavoro di chi fa le cose per bene.

Quanto incide davvero il fenomeno dell'abusivismo sul settore degli acconciatori? Sempre più parrucchieri scelgono di lavorare a domicilio, una pratica che produce conseguenze pesanti sull'intero comparto. Eppure, nella provincia della Spezia operano ben 370 acconciatori, un numero elevato di attività che testimonia l'alta densità del settore sul territorio. Nell'85% dei casi si tratta di ditte individuali; nel 60% dei saloni lavorano due persone, titolare compreso, mentre i saloni con tre o quattro dipendenti sono circa il 30%. Tra le questioni urgenti del settore, è protagonista la necessità di una lotta all'abusivismo di chi esercita senza qualifica e del lavoro sommerso.

