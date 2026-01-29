Maltempo il comitato Ponte Subito | In atto una grave e disonesta attività speculativa

Il comitato Ponte Subito attacca duramente chi propone di usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto per interventi contro il maltempo in Sicilia. Secondo loro, si tratta di un’accusa ingiusta e di una vera e propria speculazione. Il gruppo denuncia che questa richiesta è offensiva e dimostra poca rispetto verso i cittadini calabresi e siciliani, che si sentono presi in giro. La polemica si infiamma, mentre il dibattito sulla realizzazione dell’opera continua a dividere.

"È davvero offensivo e disonesto chiedere di dirottare i fondi previsti per realizzare il Ponte sullo Stretto a interventi post frane e maltempo in Sicilia: stiamo assistendo a dichiarazioni mortificanti nei confronti dei cittadini calabresi e siciliani, presi in giro nella loro intelligenza con.

