Negoziati efficaci per il futuro del lavoro | Gianni Carchiolo all’università d’Annunzio

Si apre con un tema centrale per le professioni del futuro il nuovo ciclo di seminari promosso da Cida Abruzzo. Il 28 novembre 2025, nell’aula 10-12 dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, l’incontro sarà dedicato alla negoziazione strategica, con l’intervento di Gianni Carchiolo, master trainer. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Negoziati efficaci per il futuro del lavoro: Gianni Carchiolo all’università d’Annunzio

Altre letture consigliate

Svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. Intanto però da Mosca non trapela ottimismo e la Russia non ferma l'avanzata in Ucraina. ? https://shorturl.at/3Tehj - facebook.com Vai su Facebook

"efficaci" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Un po' di futuro (per il lavoro) - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Secondo corriere.it

Le tlc riaprono il negoziato per rinnovare il contratto di lavoro - Le telecomunicazioni riaprono il “negoziato di trasformazione” per rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro che è scaduto alla fine del 2022, più di due anni e mezzo fa e riguarda una ... Riporta ilsole24ore.com