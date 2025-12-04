Unimore inagura l' 850° Anno Accademico per Innovare per tramandare

"Innovare per tramandare": è questa la linea-guida per il sessennio di mandato della Rettrice Rita Cucchiara, presentato questa mattina alla Chiesa di San Carlo di Modena in occasione dell'inaugurazione dell’850° Anno Accademico di Unimore. Una cerimonia che si è aperta con il corteo accademico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

