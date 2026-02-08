Questa sera a Pistoia la Pallacanestro 2.015 perde contro Unieuro con il punteggio di 78-73. La squadra di Forlì, senza Gaspardo, non riesce a portare a casa il risultato e incassa la decima sconfitta consecutiva. I toscani trovano una vittoria dopo un lungo periodo di digiuno.

Forlì, 8 febbraio 2026 – Priva di Gaspardo, la Pallacanestro 2.015 cade a Pistoia per 78-73, facendo ritrovare la vittoria ai toscani dopo dieci partite. Per larghi tratti all’inseguimento degli avversari, Forlì riacciuffa l’Estra nel finale ma si dimostra meno reattiva ed energica nei possessi decisivi, nonostante i 19 punti di Pepe. L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che procedono a braccetto fino a quando Pistoia, a cavallo tra primo e secondo periodo, prende ritmo e centra il primo allungo del match. Triple di Stefanini e transizioni a campo aperto valgono un break di 14-0 per il 30-16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Unieuro cade a Pistoia, il match finisce 78 a 73

Approfondimenti su Unieuro Cade

Pistoia Basket rompe un lungo digiuno e torna a sorridere.

Pistoia si conferma una sfida difficile per tutte le squadre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Unieuro Cade

Argomenti discussi: Forlì, obiettivo salvezza. E continuità. A Pistoia per il bis: manca da tre mesi.

Basket, un altro importante crocevia salvezza: l'Unieuro Forlì sul campo storicamente ostico di PistoiaAntimo Martino ha sottolineato: In arrivo un'altra partita molto importante per la nostra classifica su un campo storicamente caldo ... forlitoday.it

Basket, l’Unieuro cade anche a CentoForlì, 8 ottobre 2025 – Forlì cade anche nella trasferta di Cento. Pochi giorni dopo la disfatta di Rieti, i biancorossi cedono 83-76 nel derby della Baltur Arena, incappando così nella terza ... ilrestodelcarlino.it

Masciadri e Aradori, “eroi” imprevisti della vittoria dell’Unieuro Forlì sulla Reale Mutua Torino: 74-69 facebook