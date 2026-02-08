Unicusano Avellino vince in trasferta a Rimini contro il PalaFlaminio

L’Unicusano Avellino strappa una vittoria importante in trasferta contro il Rimini. La partita, valida per la 26esima giornata, si chiude con un punteggio di 101-96 a favore degli ospiti. Dopo una serie di sfide senza successi fuori casa, gli irpini ritrovano il sorriso e due punti fondamentali in classifica. La partita si è giocata al PalaFlaminio di Rimini, dove gli avellinesi hanno dimostrato grinta e determinazione fino all’ultimo minuto.

In una sfida valida per la ventiseiesima giornata, avellino basket conquista Rimini con un punteggio di 96-101, ritrovando una vittoria esterna dopo il recupero delle difficoltà iniziali. L'incontro mette in luce una prestazione corale della squadra irpina, capace di superare l'assenza di grande, poi di fronteggiare i problemi di falli che hanno falciato Zerini e Chandler, e di orchestrare una rimonta decisiva grazie a una regia ispirata da Mussini e a una serata positiva dai liberi e dai tiri da tre punti. Con grande assenza di Grande, la regia va a Federico Mussini. Rimini prova a prendere il largo con un paio di propulsioni offensive di Alipiev, ma l'unicusano risponde con una difesa più aggressiva.

