Unicusano Avellino Basket | sfida in trasferta contro la Sella Cento
A tre giorni di distanza dalla vittoria contro la Fortitudo Bologna, per l’Unicusano Avellino Basket c’è una nuova trasferta da affrontare. Il calendario presenta per la sedicesima giornata un’altra squadra emiliana: la Banca Sella Cento. La palla a due è prevista per le 18.00.Il team di coach. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
NEXT MATCH Domenica 7 dicembre — BalturArena, Cento. L’Unicusano Avellino Basket torna in trasferta per affrontare la Sella Cento @benedettoxiv : una sfida che metterà in luce la tenuta del gruppo e la capacità di leggere i momenti decisivi fuori casa. - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket, al Pala DelMauro arriva Rimini: sfida nella sfida tra Dell’Agnello e il padre coach dei romagnoli - Questa sera l’Unicusano Avellino Basket torna a giocare in casa, contro una delle big del torneo: alle 20:30 gli irpini sfidano la Dole Basket Rimini, per la 13esima giornata del campionato di Serie. Segnala corriereirpinia.it
Al Del Mauro arriva la Dole Basket Rimini: l’Unicusano Avellino in cerca di riscatto - Dopo l’avvicendamento in panchina, il roster biancoverde con il nuovo coach Di Carlo prova a dare una decisa sterzata alla sua stagione. Secondo orticalab.it
L’Unicusano Avellino Basket espugna Pistoia, prova di forza dei lupi - L’Unicusano Avellino Basket conquista un successo importante in trasferta, imponendosi sul parquet dell’Estra Pistoia con il punteggio di 65- Scrive orticalab.it
Gioco corale e difesa granitica: Avellino travolge la Fortitudo al Del Mauro - Terza vittoria consecutiva per l'Unicusano Avellino Basket, che questa sera, sui legni del PalaDelMauro, ha regolato la Fortitudo Bologna col punteggio ... Scrive basketinside.com
Corazzata Rimini al DelMauro, esordio per coach Di Carlo - In un campionato senza respiro, questa sera l’Unicusano Avellino Basket torna a calcare il parquet di casa, per affrontare una delle big di questo torneo: alle ore 20. Come scrive msn.com
Turno infrasettimanale di A2, l'Estra Pistoia ospita l'Unicusano Avellino - Non c’è tempo di pensare troppo a ciò che è stato nel campionato di Serie A2 Lnp 2025/26, specialmente in questo mese di novembre oramai vicino alla conclusione e ... Si legge su pianetabasket.com