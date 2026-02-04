Crédit Agricole Italia | utile a 1,4 miliardi e oltre 6 milioni di clienti nel 2025

Crédit Agricole Italia chiude il 2025 con un utile netto di 1,4 miliardi di euro. La banca ha registrato una performance stabile, confermando il suo ruolo come secondo mercato più importante del gruppo in Italia. Oltre sei milioni di clienti continuano a affidarsi ai suoi servizi, mantenendo l’azienda in buona salute.

Crédit Agricole archivia il 2025 con un utile netto di 1,402 miliardi di euro in Italia, confermando il Paese come secondo mercato domestico del Gruppo per importanza e risultati. I ricavi hanno superato i 5,1 miliardi di euro, sostenuti da una crescita diffusa su credito, raccolta e servizi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Crédit Agricole Italia ha chiuso il 2025 con un utile netto di 797 milioni di euro.

Crédit Agricole, in Italia utile netto di 1,4 miliardi nel 2025MILANO - Nel 2025 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 1.402 milioni di euro - di cui 1.097 milioni di euro di pertinenza del Gruppo. L'Italia si conferma così come ... laprovinciacr.it

Crédit Agricole Italia, utile netto stabile nel 2025 e aumentano le masse intermediate(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia ha resi noti i risultati al 31 dicembre 2025, da cui emerge un utile netto consolidato pari a 797 milioni di euro, sostanzialmente in linea all’anno precedente int ... finanza.repubblica.it

Il maggior gestore patrimoniale in Europa, controllato da Crédit Agricole, chiude il 2025 con profitti per 1,59 miliardi (+22%) - facebook.com facebook

Crédit Agricole Italia scende in campo per sostenere le aziende e i privati coinvolti dalle calamità naturali che si sono recentemente abbattute sulle province di Catania, Messina e Siracusa: credit-agricole.it/gruppo/comunic… x.com