Una Vittozzi da impazzire lancia la staffetta | l' Italia è medaglia d' argento!

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia conquista l’argento nella staffetta di Biathlon. Dopo una rimonta nel finale, le atlete azzurre, guidate da Vittozzi e Wierer, chiudono seconde alle spalle della Francia. La squadra italiana ha dimostrato grinta e determinazione nell’ultima frazione, portando a casa una medaglia preziosa.

Le braccia aperte, un sorriso che attraversa le Alpi, passa dalla sua Sappada e vola su tutte le cime: Lisa Vittozzi chiude la staffetta mista al secondo posto, per l’Italia è il secondo “numero due” nella storia delle Olimpiadi nel biathlon, manca ancora l’oro, ma la squadra è in forma, ci sono altre dieci gare e questa partenza metterà i razzi dell’entusiasmo. Vince la favorita Francia in 1’04”15, Giacomel-Hofer-Wierer-Vittozzi secondi a 25”8, Germania terza a 1’05”. Quarta la Norvegia, delude laSvezia, però le altre favorite sono rimaste davanti. Due medaglie di bronzo nel 2014 e 2018, un rocambolesco nono posto a Pechino, con la stessa formazione di adesso, tranne Giacomel, al debutto olimpico in questa specialità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

