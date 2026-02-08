Biathlon staffetta mista Milano Cortina 2026 | Italia d’argento con Vittozzi decisiva

L’Italia sale sul podio nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026. Vittozzi gioca un ruolo decisivo e permette alla squadra di conquistare un meritato secondo posto, portando a casa una medaglia d’argento. La competizione si è acceso fino all’ultimo turno, con gli atleti italiani che hanno combattuto con determinazione. La vittoria sfuma di poco, ma il risultato dà una grande spinta alla squadra azzurra.

L'Italia conquista una splendida medaglia d'argento nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026. La Francia conferma il ruolo di super favorita, ma l'ultimo segmento di gara di Lisa Vittozzi, impeccabile al tiro, permette agli azzurri di salire sul podio olimpico. La staffetta mista di biathlon assegna una medaglia preziosa all'Italia, che chiude al secondo posto alle spalle della Francia. I transalpini fanno valere la loro solidità complessiva, ma la gara resta aperta fino all'ultima frazione grazie alla tenuta del quartetto azzurro.

