Una commedia divertente porta il pubblico in un vortice di equivoci e risate. Sul palco, i personaggi si confondono tra loro, mentre una valigia misteriosa mantiene tutto più intrigante di quanto sembri. La storia si svolge tra incontri imprevisti e situazioni comiche, con i sentimenti che si intrecciano in modo imprevedibile.

Una commedia brillante in cui i sentimenti si incrociano, gli ospiti si moltiplicano e una valigia misteriosa tiene rinchiuso molto più di ciò che sembra. Uno spettacolo tutto da ridere, fatto di equivoci, sorprese, personaggi esilaranti e una comicità irresistibile. È la pièce teatrale in dialetto dal titolo “Una valisa piena de.“, un’opera in due atti in vernacolo che verrà portata in scena oggi alle 16.30 dagli attori della Compagnia Fil de Fer, sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono. La vicenda ruota attorno ad Alice, che si ritrova sola dopo la rottura col fidanzato a causa del mistero che si nasconde dietro una valigia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una valigia piena di equivoci per ridere in dialetto

