Picerno una favola nata da una valigia di cartone e arrivata fino in Serie C
Il sorprendente percorso del Picerno, una piccola cittadina lucana di soli 5.576 abitanti, che dalla sua umile origine ha conquistato la Serie C. Una favola nata da una valigia di cartone, simbolo di determinazione e passione, e diventata una realtà consolidata nel calcio professionistico italiano.
Roma, 11 dicembre 2025 – Come è possibile che una città di 5.576 abitanti sia arrivata in Serie C? Questa è la storia del Picerno, una piccola località insediata in Lucania che oggi è una realtà consolidata in terza serie. La squadra nata nel 1973 deve la sua fortuna ad uomo che la fortuna l'ha trovata altrove, il presidente Donato Curci. Classe 1942, Donato ha fatto le scuole medie a Salerno (la Salernitana è la prossima avversaria del club lucano) e le professionali a Potenza per poi emigrare come in tanti nel meridione di quel tempo. Prima la sua meta è l'Inghilterra, poi in Francia lavora in un'officina per poi approdare in Svizzera per prendere servizio in un ufficio tecnico di progettazione meccanica dove acquisisce conoscenze utili per progettare in proprio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
