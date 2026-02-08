Una Reyer solida vince anche a Napoli | 64-79

L’Umana Reyer conquista anche a Napoli, portando a casa una vittoria importante con il punteggio di 64-79. La squadra di Venezia ha dimostrato solidità, superando la Guerri Napoli e confermando il suo ruolo tra le prime del campionato. La difesa, che nei giorni scorsi aveva dato preoccupazioni, sembra aver trovato una stabilità che può fare la differenza nelle prossime partite.

Partita mai in discussione e terza vittoria in trasferta consecutiva, ottima prova di squadra con 16 punti per Parks e 15 per Horton L'Umana Reyer continua un cammino che la vede finora come terza forza del campionato, domina la Guerri Napoli, e sembra trovare quelle certezze difensive che sono a lungo mancate. Senza Cole in permesso, oltre agli infortunati Nikolic e Bowman, ottiene la terza vittoria consecutiva in trasferta. La Reyer scava il vantaggio man mano, seppur la partita si apra sul 6-4 partenopeo. Il primo quarto si chiude sul +3 lagunare, il secondo sul +11. La difesa, come contro Manresa, funziona bene.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La partita tra Napoli e Venezia si è conclusa con una sconfitta netta per i padroni di casa, che hanno perso 64-79.

La Reyer School Cup 2026 si prepara a tornare, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama giovanile.

