Napoli-Venezia 64-79 solo Totè la nota positiva | Parks e Tessitori trascinatori

La partita tra Napoli e Venezia si è conclusa con una sconfitta netta per i padroni di casa, che hanno perso 64-79. Totè è stato l’unico a emergere tra i napoletani con 20 punti, ma non è riuscito a cambiare le sorti dell’incontro. Venezia, priva di Bowman e Nikolic, ha preso il comando fin dai primi minuti. Tessitori e Parks hanno iniziato forte, spingendo i veneziani avanti già dal primo quarto. Totè si è fatto notare con due canestri in alley up, ma non è bastato. Napoli resta in

Brutta sconfitta del Napoli Basketball contro una Reyer Venezia priva di Bowman e Nikolic: Toté con 20 punti solo contro tutti, non basta Primo quarto Tessitori e Parks pungono fin dal principio, mentre Totè si ripresenta al pubblico di Napoli con due canestri in alley up. Magro prova a richiamare la squadra con un timeout a metà quarto. Serve maggiore attenzione difensiva sotto il canestro. Napoli prova ad accorciare proprio con una tripla di Totè. Nel finale Whatle in contropiede porta Venezia sul +3. 17-20 Secondo quarto Il giro palla della Reyer mette in difficoltà gli azzurri, che continuano ad avere problemi sui cambi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Approfondimenti su Napoli Venezia Basket, Venezia si affida a Parks e rimonta il Bahcesehir in EuroCup Venezia si rilancia in EuroCup grazie a una vittoria cruciale contro il Bahcesehir. Unica nota positiva: finalmente il vero Zielinski Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Venezia Argomenti discussi: Estrazioni del Lotto di venerdì 30 gennaio 2026: la ruota di Napoli; Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 3 febbraio 2026; Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le 11 ruote aggiornati; Estrazioni del Lotto di giovedì 5 febbraio 2026: la ruota di Napoli. DOMANI ALLE 16 GUERRI NAPOLI - UMANA REYER VENEZIA COACH MAGRO: "FORTI MOTIVAZIONI PER TORNARE A VINCERE" "Siamo molto soddisfatti del periodo di allenamenti che abbiamo avuto dopo la partita di Tortona. Periodo che ci è servito p facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.