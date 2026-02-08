Una regola allo sregolato lobbismo

In Italia, da settimane si discute poco di una nuova legge sul lobbying. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato un testo che punta a mettere ordine in un settore finora poco regolamentato. La proposta, portata avanti dal presidente Nazario Pagano, mira a rendere più trasparente l’attività dei lobbisti e a definire regole chiare. La notizia ha avuto una certa eco, ma ancora non si vede un grande pubblico interessato. Per ora, il provvedimento passa in sordina, anche se potrebbe cambiare molto il modo di fare affari con le

Finalmente si "regola lo sregolato" lobbismo italiano. È passata quasi sotto silenzio, così come al buio e nel silenzio si sviluppa in Italia l'attività lobbistica, l'approvazione nei giorni scorsi da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sotto la regia attenta del presidente Nazario Pagano, di un testo normativo che reca una disciplina del lobbying. In Italia in effetti i lobbisti operano in modo sregolato, probabilmente in tutti i sensi. Dei grandi paesi infatti l'Italia è l'unico in cui il buio della legge della giungla ha sin qui caratterizzato l'attività del lobbying. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una regola allo "sregolato" lobbismo Approfondimenti su Lobbismo Italiano Chiusa una pescheria non in regola. 270 kg di merce sequestrata Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Latina hanno chiuso una pescheria non in regola, sequestrando circa 270 kg di merce. Badanti non in regola, secondo una ricerca a Modena sarebbero quasi 17mila Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. “Le aree prefrontali del nostro cervello assolvono a una serie di importanti funzioni autoregolative, come l’inibizione (utile per bloccare comportamenti inadeguati) o la memoria di lavoro (per mantenere attive le regole da seguire). Quando queste aree cerebral facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.