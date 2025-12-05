Badanti non in regola secondo una ricerca a Modena sarebbero quasi 17mila

A Modena il lavoro di cura sommerso e la solitudine degli anziani si intrecciano in un’emergenza crescente. Secondo i dati presentati stamane da Fnp Cisl Emilia Centrale, nel corso del consiglio generale all’hotel Rmh Raffaello, nel solo territorio modenese sono 16.954 le badanti irregolari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

