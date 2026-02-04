Una madre una figlia e il silenzio | viaggio nel dolore di chi resta
Una madre e una figlia vivono il peso di un silenzio pesante, senza parole. La donna chiede solo una cosa: sapere se la persona amata sta bene. È un semplice desiderio, ma in quei momenti diventa tutto. La paura e l’incertezza si mescolano in un dolore che non si riesce a descrivere, mentre il silenzio accompagna ogni attimo di questa famiglia.
«Voglio solo sapere se sta bene». Non è uno slogan. È un grido. È la frase che resta quando tutto il resto è stato portato via.Dal Portogallo arriva una storia che non chiede compassione ma attenzione. Una storia che graffia. Una madre. Una figlia. E un silenzio che pesa più di qualsiasi risposta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
