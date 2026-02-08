Una dolce sfida E’ arrivata ’LeAnne’ una nuova pasticceria

Al Cinquale si accende una nuova luce nel mondo della dolcezza. È nata ’LeAnne’, una pasticceria che punta a conquistare i palati della zona. Nonostante il momento difficile per le imprese, i proprietari hanno deciso di provarci lo stesso. La loro scommessa? Portare un tocco di dolcezza in un mercato sempre più competitivo.

Una nuova, dolce, scommessa. Al Cinquale ha aperto la pasticceria ’LeAnna’. In un periodo storico in cui avviare un’attività può sembrare una sfida complessa, c’è chi sceglie comunque di crederci. È il caso di Mirco Felici che, dopo tanti anni di esperienza come pasticcere, ha deciso di compiere un passo importante aprendo una nuova pasticceria tutta sua, nel cuore di Cinquale. Con lui la moglie, Federica Gassani, non nuova del settore. Una scelta coraggiosa, maturata nel tempo, che nasce da una profonda passione per il mestiere, dall’amore per il lavoro artigianale e dal desiderio di costruire qualcosa di solido per la propria famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella sede dei Caregivers di Orzignano, si è svolta l'iniziativa "Una torta per Barbara", un momento di solidarietà e ricordo dedicato a Barbara Capovani.

