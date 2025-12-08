La storica pasticceria della Regina approda a Riccione Inaugurata la nuova boutique del dolce
Da Cattolica nella vicina Riccione, ma sempre a colpi di pasticcini, cioccolate calde e dolci da leccarsi i baffi. Da oltre 70 anni - più precisamente dal 1952 - la storica pasticceria della Regina porta avanti un'eredità fatta di tradizione e cura artigianale. I due locali di Cattolica, però. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
