Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas | condanna a due anni e 4 mesi per un padre a Novellara

Un padre di Novellara condannato a due anni e quattro mesi per maltrattamenti e induzione al matrimonio, dopo aver minacciato la figlia con il caso Saman Abbas. La sentenza definitiva evidenzia le gravi conseguenze di comportamenti violenti e manipolativi all’interno della famiglia, sottolineando l’importanza di tutelare i diritti e la sicurezza delle vittime.

“Fai la fine di Saman…”, ragazza di 18 anni costretta a lasciare la scuola per sposare un cugino in Pakistan: condannato il padre - A Novellara un padre pakistano minaccia la figlia per nozze forzate: condanna definitiva e protezione per la giovane ventenne. blitzquotidiano.it

'Se non ti sposi fai la fine di Saman', padre condannato in via definitiva in carcere - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... msn.com

«Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas». Con questa frase un 54enne pakistano ha minacciato la figlia ventenne, evocando l’omicidio della 18enne connazionale uccisa dalla famiglia per essersi opposta alle nozze forzate con un cugino. La vicenda è avv - facebook.com facebook

“Se non ti sposi fai la fine di #Saman”: a Novellara l’orrore che ritorna x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.