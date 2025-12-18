Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas | condanna a due anni e 4 mesi per un padre a Novellara
Un padre di Novellara condannato a due anni e quattro mesi per maltrattamenti e induzione al matrimonio, dopo aver minacciato la figlia con il caso Saman Abbas. La sentenza definitiva evidenzia le gravi conseguenze di comportamenti violenti e manipolativi all’interno della famiglia, sottolineando l’importanza di tutelare i diritti e la sicurezza delle vittime.
Un 54enne pakistano di Novellara è stato condannato in via definitiva per maltrattamenti e induzione al matrimonio dopo aver minacciato la figlia evocando il caso Saman Abbas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
