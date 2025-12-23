Un cortometraggio realizzato da studenti universitari racconta la storia di Saman Abbas, giovane pakistana uccisa nel 2021 a Novellara per aver rifiutato un matrimonio forzato. L’opera mira a sensibilizzare sul tema delle violenze legate alle tradizioni e a sostenere le ragazze vittime di matrimoni imposti, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso su questa tragica vicenda.

Arriva dal mondo universitario un cortometraggio dedicato alla memoria di Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa nel 2021 dalla sua famiglia a Novellara, nel Reggiano, per aver rifiutato le nozze forzate con un cugino in patria, e a tutte le ragazze vittime di matrimoni forzati. È " La scelta ", realizzato da studenti dell’ Università di Bologna riuniti nel gruppo Art.34, all’interno del network internazionale Falling in Law-International Network of Law and Culture. Il film unisce cinema, musica e riflessione giuridica, affidando alle nuove generazioni il compito di "trasformare il diritto astratto in consapevolezza concreta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un cortometraggio su Saman Abbas. Ecco ’La Scelta’ degli universitari

