Un ragazzo di 19 anni è morto sommerso da una valanga in Val Serentino | a dare l'allarme l'amico che era con lui

Un giovane di 19 anni è morto in Val Serentino, a Bolzano, dopo essere stato travolto da una valanga. L’amico con cui era sceso in montagna ha visto la neve scendere e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, quando i soccorritori sono arrivati, per il ragazzo non c’era più niente da fare. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma il dramma si aggiunge ai tanti episodi legati alle slavine in zona.

Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di una valanga in Val Serentino a Bolzano oggi 8 febbraio. Stava scendendo a valle in compagnia di un amico: quest'ultimo è stato sfiorato dalla neve ed è riuscito a dare l'allarme.

