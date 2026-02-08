Bolzano valanga in Val Serentino | morto un 19enne

Un giovane di 19 anni è morto in una valanga in Val Serentino, vicino a Bolzano. Il suo corpo è stato trovato e recuperato dagli uomini del Soccorso alpino, che sono intervenuti subito dopo l’allarme. La zona era imbiancata di neve e la tragedia si è consumata in pochi minuti.

Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di una valanga in Val Serentino, in provincia di Bolzano. Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato e recuperato dagli uomini del Soccorso alpino intervenuti sul posto.

