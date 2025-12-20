Un ragazzo di 11 anni è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 dicembre 2025, in Val Venosta, dopo essere caduto mentre si stava arrampicando con un amico al parco giochi del paese. L’incidente è avvenuto a Laudes, frazione del Comune di Malles. Secondo le prime ricostruzioni i due si stavano arrampicando su un pendio particolarmente scosceso nel bosco e uno dei due avrebbe perso l’equilibrio, cadendo per decine di metri e morendo sul colpo. L’altro sta bene. Immediato l’allarme lanciato da alcuni uomini di una vicina falegnameria che hanno sentito le grida. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Val Venosta, ragazzo di 11 anni morto mentre si arrampicava con un amico

Leggi anche: Bambino di 11 anni muore cadendo mentre scala una roccia con un amico in Val Venosta

Leggi anche: Tragedia in Val Venosta, bimbo di 11 anni precipita da una parete di roccia: si era arrampicato per gioco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco; Muore a 11 anni precipitando da una parete di roccia in Val Venosta: si era arrampicato per gioco; Bambino precipita da un parete di roccia in Alto Adige e muore: aveva 11 anni: tragedia davanti all'amichetto che ha dato l'allarme; “L’ADIGE.IT” * TERRITORI: «VAL VENOSTA, BAMBINO IN OSPEDALE DOPO ESSERE FINITO SOTT’ACQUA IN PISCINA: È IN PROGNOSI RISERVATA».

Bambino di 11 anni muore cadendo mentre scala una roccia con un amico in Val Venosta - Il ragazzino, originario di Laudes (frazione del Comune venostano di Malles), ... msn.com