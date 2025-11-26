Avete mai provato l’esperienza di uno scooter elettrico? Ecco Niu NQIX 500
Avete mai provato l’esperienza di uno scooter elettrico? Io l’ho fatto e, pur essendo da sempre un motociclista “trradizionale”, devo ammettere che è stata una scoperta inaspettata: col mio Niu NQIX 500 - acquistato a settembre al concessionario Niu di corso San Gottardo a Milano, persone molto gentili, capaci e preparate – ho percorso, con grande divertimento, almeno mille chilometri. Ho usato il mio Niu in città ma anche in tangenziale e in autostrada senza alcun problema, anzi, mi hanno stupito la sua capacità di accelerazione e le sue performance, assolutamente superiori a quelle di un 125 tradizionale, grazie a un motore da 9. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Morbita, succosa e CREMOSISSIMA! Avete mai provato l'arista tonnata? Trovate il testo ricetta qui https://ricette.giallozafferano.it/Arista-tonnata.html - facebook.com Vai su Facebook