Taormina fermato su scooter elettrico e nervoso al controllo dei carabinieri | arrestato per droga e munizioni

Nella notte del 14 dicembre a Taormina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un uomo di 43 anni in flagranza di reato, trovandolo in possesso di droga e munizioni. L’intervento è scaturito dal suo atteggiamento nervoso durante un controllo su scooter elettrico, portando alla scoperta di sostanze stupefacenti e armi illegalmente detenute.

Nella notte del 14 dicembre scorso, a Taormina, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.L'intervento.

