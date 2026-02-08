Strade di sangue morte due ragazze di 20 e 26 anni | Anche un bambino…

Due incidenti stradali si sono verificati nella notte, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi, sono morte due giovani donne di 20 e 26 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino in gravi condizioni. La paura e lo choc si sono diffusi tra i residenti della zona, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Due incidenti stradali distinti, avvenuti a poche ore di distanza nella notte, hanno provocato la morte di due giovani donne e il ferimento di altre tre persone, tra cui un bambino in condizioni gravi. Gli episodi si sono verificati nel Barese, in provincia di Bari, lungo due strade provinciali diverse, ma accomunate da dinamiche violente e da conseguenze drammatiche. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per chiarire le cause, mentre i soccorritori hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza le aree e prestare assistenza ai feriti. Il bilancio complessivo parla di due vittime, entrambe molto giovani, e di tre persone rimaste ferite in modo serio.

