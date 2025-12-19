Mozzo ultimati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio di via Piatti via Verdi via Crocette

Il Comune di Mozzo ha recentemente concluso i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra via Piatti, via Verdi e via Crocette, migliorando così la sicurezza e la viabilità dell’area. Un intervento importante per garantire maggiore tutela a residenti e utenti della strada, contribuendo a rendere il quartiere più funzionale e sicuro per tutti.

Mozzo. Sono stati ultimati negli ultimi mesi, da parte del Comune di Mozzo, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'incrocio via Piatti, via Verdi, via Crocette. Per anni questo incrocio è stato percepito come una strada da evitare, fonte di confusione sulle precedenze e di difficoltà nel riconoscere l'ingresso al paese ed è stato oggetto di molte richieste di adeguamento e messa in sicurezza da parte di molti cittadini. È stato coinvolto anche il Comune di Curno in quanto titolare di una porzione dell'area di intervento, che ha contribuito con circa 45.000 euro e a breve provvederà all'asfaltatura del tratto tra la Strada Briantea e Via Crocette.

