Serie a1 maschile Brescia recrimina dopo il ko a Recco | Decisioni arbitrali difficili da comprendere

L’AN Brescia esce dal match contro la Pro Recco con rammarico e qualche dubbio sulle decisioni arbitrali. Nonostante la sconfitta per 13-11, la squadra di Sandro Bovo ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, mantenendo il vantaggio per gran parte della partita e affermando la propria crescita e determinazione nel campionato di Serie A1 maschile.

L’AN Brescia esce rafforzata dal match della Sciorba perso 13-11 con la Pro Recco. La squadra di Sandro Bovo può leggere Genova come un segnale forte, più che come un’occasione persa: l’impresa con la Pro Recco è stata “sfiorata“, perché i Leoni hanno tenuto il vantaggio per oltre metà gara e hanno mostrato di poter stare sullo stesso piano di una delle squadre più forti al mondo. Il finale, però, racconta quanto pesino dettagli e disciplina. L’uscita anticipata di Popadic per terzo fallo grave e le numerose esclusioni definitive che hanno ridotto all’osso le rotazioni (fuori anche Viskovic, Dolce, Ferrero, Lodi e Gianazza) hanno tolto energia e lucidità. Sport.quotidiano.net

