Ucraina non si fermano i raid russi

La notte in Ucraina è stata ancora segnata dai raid russi. Nella regione di Kherson, tre donne sono rimaste ferite, mentre le forze di Kiev annunciano di aver abbattuto 22 droni russi. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano senza sosta.

7.50 Nella notte colpita la regione di Kherrson: ferite tre donne. Abbattuti 22 roni russi, riferisce Kiev. Bersaglio principale restano le infrastrutture energetiche e questo porta a blackout diffusi, con centinaia di migliaia di persone senza riscaldamento e al buio. Attacchi anche sulla regione di Kiev. A Yahotyn, vicino alla capitale,è morto un pompiere intervenuto per un incendio dopo un'esplosione. Nuovo round negoziale la settimana prossima a Miami,ha detto il presidente Zelensky.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Kherson Russia Ucraina, due vittime a Dnipro per i raid russi. La premio Nobel: “Non ci si può fidare di Putin” La notte a Dnipro si è trasformata in un inferno: due persone hanno perso la vita durante un attacco russo. Raid russi in Ucraina,2 morti a Kherson Nelle ultime 24 ore, la regione di Kherson in Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con due civili deceduti e altre due persone ferite, tra cui un bambino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ucraina, non si fermano i raid russi: colpite la regione di Sumy e Zaporizhzhia Ultime notizie su Kherson Russia Argomenti discussi: Ucraina, non si fermano gli attacchi. A gennaio oltre 6 mila droni e 5.500 bombe aeree; Ucraina, non si fermano i raid russi: colpite la regione di Sumy e Zaporizhzhia; Putin non è interessato alla pace ma Kiev può renderla inevitabile; Ad Abu Dhabi il secondo round dei colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Guerra Si tratta ad Abu Dhabi per la pace, ma le bombe non si fermano in UcrainaAbu Dhabi torna teatro dei colloqui per tentare di far progredire il faticoso cammino verso la fine della guerra. E al termine della prima di due giornate di negoziato, emerge un giudizio positivo dal ... bluewin.ch Ucraina, triangolazione Xi-Putin-Trump. Le bombe sul Donbass non si fermanoPechino prova a mediare, il Cremlino «vede nuove opportunità» nel dialogo con Cina e Usa, il tycoon annuncia: «Vedrò Xi». Eppure Mosca torna a fare la faccia feroce nonostante i colloqui di Abu Dhabi. editorialedomani.it Se gli aiuti all'Ucraina non si fermano, il costo del fallimento militare russo inizierà a farsi sentire. x.com Secondo giorno di incontri ad Abu Dhabi tra le delegazioni di Kiev, Mosca e Washington. Ma gli attacchi russi sulla capitale ucraina e su altre regioni non si fermano Leggi l'articolo #GuerraInUcraina facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.