La notte a Dnipro si è trasformata in un inferno: due persone hanno perso la vita durante un attacco russo. La notizia arriva dall’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, che conferma il bilancio e descrive i momenti di paura vissuti dalla città. La comunità internazionale condanna ancora una volta l’uso della violenza, mentre una premio Nobel sottolinea che non ci si può fidare di Putin.

È di due vittime il bilancio del raid russo avvenuto nella notte su Dnipro, in Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando Oleksandr Ganja, capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk. “L’attacco è avvenuto di notte. È scoppiato un incendio, un’abitazione privata è stata distrutta e altre due sono rimaste danneggiate”, ha scritto Ganja su Telegram. La premio Nobel Matviichuk: “Non ci si può fidare di Putin”. “Non non ho mai creduto alla tregua di Putin mentre noi congeliamo. Per niente”. Lo dice in una intervista a Repubblica Oleksandra Matviichuk, premio Nobel per la Pace nel 2022 con la sua ong Center for Civil Liberties. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, due vittime a Dnipro per i raid russi. La premio Nobel: “Non ci si può fidare di Putin”

