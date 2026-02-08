TV reatina sfida le imprese locali | pubblicità mirata sul canale 210 per crescita e fidelizzazione del cliente

La TV di Rieti ha deciso di puntare sulle imprese locali, trasmettendo pubblicità mirate sul canale 210 del digitale terrestre. L’obiettivo è aiutare le aziende a farsi conoscere di più e a fidelizzare i clienti, portando le loro immagini e i loro prodotti direttamente nelle case delle persone. La scelta ha già suscitato reazioni e potrebbe cambiare il modo di fare pubblicità nel territorio.

La televisione locale TV lancia una sfida diretta alle aziende del territorio reatino: portare la propria immagine e i propri prodotti direttamente nelle case dei consumatori attraverso il canale 210 del digitale terrestre. L'iniziativa, promossa da Smyle Comunicazione e pubblicizzata oggi, 8 febbraio 2026, mira a sfruttare la potenza della visibilità locale per incrementare la notorietà e, di conseguenza, le opportunità di crescita per le imprese. L'offerta di TV si presenta come una soluzione pubblicitaria mirata, un'alternativa strategica ai canali più ampi e generalisti, con un specifico sul pubblico del reatino.

