Milano Cortina 2026 si prepara ad accogliere numerosi membri della famiglia reale, rendendo l’evento un'occasione di incontro tra sport e diplomazia. La presenza di re e principesse da diversi paesi sottolinea l’importanza dell’appuntamento, che oltre alle competizioni olimpiche mira a promuovere valori di collaborazione e sviluppo internazionale. Un evento che si distingue non solo per le performance sportive, ma anche per il prestigio delle personalità coinvolte.

Non solo sport, ma un vero e proprio summit internazionale: Milano Cortina 2026 promette di essere l’Olimpiade più regale di sempre. I riflettori non saranno solo sulle piste e sulle nevi italiane, ma anche sugli arrivi di Re, Regine, Principi e Principesse affiancati da capi di Stato come il presidente Sergio Mattarella e il vice presidente americano JD Vance, con il segretario di Stato Marco Rubio. Royal alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi ci sarà. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 avranno davvero un sapore speciale per il jet set reale. Dal Regno Unito arriverà la Principessa Anna, ex atleta olimpica a Montreal 1976 e attualmente a capo della British Olympic Association. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re e Principesse a Milano Cortina 2026, tutti i royal attesi alle Olimpiadi

Approfondimenti su milano cortina

Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, secondo le ultime conferme ottenute dai test effettuati.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, con le squadre italiane già confermate dalla Federazione italiana sport del Ghiaccio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Lo stilista Valentino, il più amato da principesse e regine; Morta a 83 anni la principessa ribelle Irene di Grecia, sorella amatissima della regina Sofia: appassionata di yoga e meditazione, detestava il lusso; Morta la principessa Désirée di Svezia: chi era la sorella del Re che scelse l'amore; È morto Valentino Garavani, l'imperatore della moda italiana si è spento a 92 anni.

La moda reale si mette in mostra: ecco dove andare a vedere abiti e gioielli appartenuti a regine e principesseNel corso del 2026 ci sono alcune occasioni per scoprire creazioni uniche realizzate per le sovrane di ieri e di oggi e capolavori di arte orafa di inestimabile valore. Tra Parigi, Londra e Stoccolma, ... vanityfair.it

Velo nero (anche se non richiesto) e abiti neri: re, regine e principi per l'ultimo saluto a FrancescoI veli neri (anche se non più obbligatori) e gli abiti neri spesso a sfiorare le caviglie. Le regine cattoliche sono le sole a poter vantare le Privilège du blanc, il privilegio di vestire di bianco ... corriere.it

Milano-Cortina 2026, il caso ICE Anche Attilio Fontana parla della possibile presenza dell’ICE alle Olimpiadi, ma il quadro resta poco chiaro. “L’ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio”, avrebbe detto il presidente della Regione, ma arriva subito la sm - facebook.com facebook

#Olimpiadi, i 196 azzurri per Milano-Cortina 2026 x.com