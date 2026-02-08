Turno e classifica Il Mezzolara vince di misura e resta a +9
Questa mattina il Mezzolara ha vinto di misura contro il Medicina Fossatone, grazie a un gol di Molossi. È stata una partita intensa, con il Mezzolara che ha saputo resistere e portare a casa i tre punti. Con questa vittoria, la squadra di casa si allontana di nove punti dalla Spal, che resta seconda in classifica. Il Medicina Fossatone, che non perdeva da nove partite, non è riuscito a ribaltare il risultato e resta fuori dalla zona promozione.
Al Mezzolara basta un gol di Molossi per aggiudicarsi il big match col Medicina Fossatone – che non perdeva da nove gare di fila – e allungare a +9 sulla Spal. Una rete pesantissima quella realizzata allo stadio Zucchini di Budrio dall’ex centrocampista del Sant’Agostino, che ridimensiona le ambizioni della squadra di Assirelli e mette tanta pressione sulle spalle di Iglio e compagni che oggi saranno costretti a fare bottino pieno contro il Castenaso per tenere il passo della capolista. Una curiosità: è la settima vittoria per 1-0 della squadra di Zecchi che ha subito appena 12 reti in 23 giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ecco gli aggiornamenti sulle gare di Eccellenza girone B, recupero della diciottesima giornata.
Turno e classifica. Il Mezzolara anticipa alle 18.30 con la Sampierana. Medicina alle 18 col Solarolo per avvicinarsi alla SpalEccellenza girone B, recupero diciottesima giornata (oggi alle 20,30): Medicina Fossatone-Solarolo (oggi alle 18) Sampierana-Mezzolara (oggi alle 18,30) Castenaso-Osteria Grande Faenza-Mesola ... sport.quotidiano.net
