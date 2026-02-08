Turno e classifica Il Mezzolara vince di misura e resta a +9

Questa mattina il Mezzolara ha vinto di misura contro il Medicina Fossatone, grazie a un gol di Molossi. È stata una partita intensa, con il Mezzolara che ha saputo resistere e portare a casa i tre punti. Con questa vittoria, la squadra di casa si allontana di nove punti dalla Spal, che resta seconda in classifica. Il Medicina Fossatone, che non perdeva da nove partite, non è riuscito a ribaltare il risultato e resta fuori dalla zona promozione.

