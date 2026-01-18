Rugby femminile il Villorba vince in casa del CUS Milano e resta in vetta alla classifica della Serie A Élite

Nel contesto della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, l'ottava giornata ha confermato la leadership del Villorba, che ha conquistato una vittoria in trasferta contro il CUS Milano. La classifica si mantiene stabile tra le prime quattro squadre, con alcune variazioni di punti e bonus, mentre Colorno subisce una battuta d'arresto. La stagione prosegue con equilibrio e competizione, segnando un momento importante nel torneo di questa stagione.

L' ottava giornata, la prima del girone di ritorno, della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, vede i successi delle prime quattro della classe, con Colorno che perde un punto nei confronti di Villorba, Valsugana e Benetton, non incamerando il punto di bonus offensivo a Roma. Resta in testa alla classifica il Villorba, che passa in casa del CUS Milano per 0-53, conservando un punto di margine sul Valsugana, che però ha una partita in meno, corsaro a sua volta contro il CUS Torino, battuto a domicilio con il punteggio di 0-29. Resta in terza posizione il Colorno, che fatica un tempo e poi la spunta a Roma contro l'Unione Capitolina per 5-19, vedendo però avvicinarsi il Benetton Treviso, che liquida il Neapolis Campania Felix con un netto 70-0.

