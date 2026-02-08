Turismo | la presenza della Puglia alla Bit con 184 Comuni e i Giochi del Mediterraneo di Taranto La prossima settimana numerose iniziative nello stand pugliese

La Puglia si presenta alla BIT di Milano con 184 Comuni e i Giochi del Mediterraneo di Taranto. La regione annuncia una serie di iniziative che si svolgeranno nello stand pugliese la prossima settimana. La presenza è forte e concreta, puntando a valorizzare il territorio e le sue offerte. La Regione vuole mostrare un’immagine autentica e vicina alle comunità locali, confermando il suo impegno nel turismo in crescita.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità quella che l’Assessorato al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia e l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione presentano alla 46ª edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dal 10 al 12 febbraio, che si tiene nella Fiera Milano, Rho. Una Regione dove i territori, l’esperienza di viaggio e lo sviluppo economico sono parti dello stesso racconto e dove continuano a crescere la qualità dell’accoglienza e la valorizzazione delle aree interne. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Turismo: la presenza della Puglia alla Bit, con 184 Comuni e i Giochi del Mediterraneo di Taranto La prossima settimana numerose iniziative nello stand pugliese Approfondimenti su Puglia Turismo Giochi del Mediterraneo: tavolo a Taranto con ministro dello Sport e presidente della Regione Puglia Decaro: "non possiamo permetterci di fallire" I Giochi del Mediterraneo rappresentano un'importante opportunità per Taranto e la Puglia. Presentato lo stand Abruzzo della fiera del turismo Bit in programma a Milano Questa mattina è stato presentato lo stand della Regione Abruzzo alla fiera del turismo Bit di Milano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Puglia Turismo Argomenti discussi: Le marche alla bit 2026: territorio, borghi ed esperienze al centro del turismo del futuro; Le proposte del Piemonte alla BIT 2026; Umbria: Sport e Benessere in vetrina alla Borsa Internazionale del Turismo 2026; IL TURISMO, UN BANCOMAT DEL POTERE PUBBLICO. Presentato lo stand Abruzzo della fiera del turismo Bit in programma a MilanoConfermata la presenza del Sistema Abruzzo alla kermesse più importante della promozione turistica in Italia ... ilpescara.it Il turismo medicale è la nuova frontiera della saluteItalia in pole position nel mercato europeo della salute e del benessere, settore che le previsioni di mercato stimano un balzo della domanda di prestazioni in crescita per i prossimi anni. Italia ... ilsole24ore.com Alla Borsa Internazionale del Turismo uno stand istituzionale rinnovato, incontri e operatori per rafforzare la presenza delle Marche sui mercati nazionali e internazionali facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.