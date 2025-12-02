Via Spluga certificata dal Touring Club | cresce il turismo e l’interesse per il cammino storico

La Via Spluga, storico itinerario che collega la Valchiavenna al Canton Grigioni, continua a conquistare appassionati di cammini e turismo lento. Nel 2025, il percorso da Thusis a Chiavenna ha registrato un aumento del 6% dei pacchetti turistici venduti rispetto all’anno precedente e oltre 9.000. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

