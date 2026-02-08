Turismo ad Altopascio L’affondo di Marchetti | | Numeri inverosimili

L’assessore di Altopascio, Minicozzi, continua a parlare di numeri impressionanti di turisti e visitatori. Ma Marchetti non ci sta e dice che si tratta di cifre inverosimili. La polemica su quanto davvero arrivi in città si fa sempre più accesa.

"È più forte di lui. L'assessore altopascese Minicozzi prosegue nella sua narrazione evidentemente fasulla sulla presenza di turisti e visitatori altopascesi". Queste le parole del consigliere comunale di opposizione Maurizio Marchetti, che aggiunge: "Dopo la precedente figuretta, quando Minicozzi parlò di 45mila visitatori registrati, quando il registro della Regione Toscana, unica fonte certa, ne riportava la miseria di 1750, stavolta Minicozzi si è fatto furbo, tornando alla carica ma omettendo la definizione di visitatori e turisti registrati. Furbata da scuole elementari, visto che la sciocchezza resta e l'anomalia è evidente a qualunque persona normale che legga questi dati senza pregiudizi".

