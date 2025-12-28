L’affondo su cultura e turismo | Ora serve un cambio di passo

A Monza si è aperto un confronto politico che tocca l’identità culturale e turistica della città. A innescarlo è stato il consigliere di Forza Italia, Massimiliano Longo, che ha indirizzato il focus su due deleghe che conosce bene, avendole gestite da assessore: Cultura e Turismo. Il primo fronte è quello degli spazi espositivi. Longo ha ribadito la necessità di valorizzare di più la Galleria Civica, giudicata sottoutilizzata. Da qui l’affondo più simbolico, legato alle festività: "Perché non c’è più la mostra dei presepi?" Rivolgendosi all’assessora alla Cultura, Arianna Bettin, Longo rivendica una tradizione che definisce identitaria: "Era una mostra apprezzata dalla città e molto importante per il Natale, un valore cristiano che bisogna garantire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

