Paura nella notte ad Altopascio | auto a fuoco davanti a un condominio

Altopascio (Lucca), 18 gennaio 2026 – Momenti di paura si sono vissuti nella notte tra il 17 e 18 gennaio ad Altopascio, in via Divisione Alpina Cuneense, dove poco dopo le ore 3 i Vigili del fuoco di Lucca, supportati da una squadra del Comando di Pistoia, sono intervenuti per domare l’incendio di un’auto che era parcheggiata proprio di fronte a un condominio. L’auto è stata divorata dalle fiamme. Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, le fiamme sono state spente prima che potessero propagarsi agli edifici circostanti, evitando dunque che il rogo potesse arrecare danni maggiori. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte nell’incidente e non risultano feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Paura nella notte in via Rigopiano: a fuoco due auto sotto le palazzine popolari [FOTO]

Nella notte di via Rigopiano a Pescara, due automobili sono state interessate da un incendio sotto le palazzine popolari. L’episodio, ancora in fase di accertamento, ha causato paura tra i residenti, svegliati dalle fiamme e dal fumo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha coinvolto due veicoli in circostanze ancora da chiarire.

