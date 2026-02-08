Oggi prende il via la nuova stagione Off al Teatro Pietro Aretino di Arezzo. La rassegna, che durerà fino al 19 aprile, porta sul palco alcune delle migliori produzioni indipendenti, tutte in programma la domenica alle 17. La prima rappresentazione in cartellone è

Arezzo, 8 febbraio 2026 - Parte oggi la Stagione Off, fino al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino arriva il meglio delle produzioni indipendenti selezionate da Officine della Cultura in scena la domenica pomeriggio alle 17.30. In programma oggi “ Troilo e Cressida”, ovvero l’Iliade raccontata da Shakespeare nell’originalissima riscrittura de I Sacchi di Sabbia. La guerra di Troia dopo sette anni stagna, i combattimenti sono sempre più pigri, Ettore s’annoia e decide di lanciare una sfida cavalleresca: a chiunque tra i Greci avrà il coraggio di affrontarlo in un combattimento “sportivo”, lui dimostrerà che la sua donna è di gran lunga più fedele di tutte le donne di Grecia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troilo e Cressida in scena, al via la Stagione Off

Approfondimenti su Troilo Cressida

Domenica 8 febbraio alle 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà “Troilo e Cressida”, uno spettacolo della compagnia I Sacchi di Sabbia.

Martedì 3 febbraio 2026, alle 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospita “Troilo e Cressida”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Troilo Cressida

Argomenti discussi: Troilo e Cressida in scena. Al via la Stagione Off; Troilo e Cressida: I Sacchi di Sabbia la Teatro Pietro Aretino per Z Generation meets Theatre; Poesia, musica e improvvisazione con la tavola imbandita per l’inaugurazione della stagione del Teatro Rosini; Il malato immaginario, in scena Tindaro Granata e Lucia Lavia.

Troilo e Cressida in scena. Al via la stagione OffAl via oggi la Stagione Off, fino al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino arriva il meglio delle produzioni ... msn.com

Troilo e Cressida: I Sacchi di Sabbia la Teatro Pietro Aretino per Z Generation meets TheatreAl via ad Arezzo la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni con la tragicomica parodia della pace tra sport, mito e contemporaneità ... msn.com

La stagione Off-Road 2026 è alle porte. Tu pensa solo a correre, al resto ci pensiamo noi. Con l’acquisto di una moto della gamma Triumph TF (TF 250-X, TF 450 RC, TF 250-E, TF 450-E), fino al 22 febbraio, ricevi Full Season Spare Kit: oltre 1.000 € di ricambi facebook

Ci meritiamo uno spin-off o una seconda stagione su Giuliana ‘a Vesuviana #LaPreside #LaPreside2 x.com