triestina inter u23 in attesa del match di serie c la guardia di finanza perquisisce la sede del club alabardato

La Guardia di Finanza è entrata nella sede della Triestina mentre la squadra si prepara per la partita di Serie C in programma domenica 8 dicembre. I finanzieri stanno effettuando una perquisizione, senza ancora chiarire cosa cercano. La società alabardata si trova sotto i riflettori in attesa di conoscere eventuali sviluppi sull’indagine.

Inter News 24 Triestina Inter U23, in attesa del match di Serie C di domenica 8 dicembre la Guardia di Finanza perquisisce la sede del club alabardato. Una brutta aria circonda la Triestina, prossima avversaria dell’ Inter Under 23 nel campionato di Serie C domenica 8 dicembre alle 14.30 nella 25a giornata del girone A. Oggi, infatti, la sede del club alabardato è stata oggetto di una perquisizione da parte della Guardia di Finanza, su ordine della Procura della Repubblica di Trieste e con la delega della Procura della Repubblica di Trieste. L’operazione ha visto l’intervento delle forze dell’ordine nelle province di Trieste, Venezia e Roma e ha coinvolto 15 persone indagate per reati societari, tributari e riciclaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

