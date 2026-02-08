I Grammy Awards 2026 si sono svolti alla Crypto Arena di Los Angeles, ma a catturare l’attenzione non sono state solo le esibizioni o le premiazioni. Dopo la serata, Trevor Noah ha fatto una battuta su Donald Trump che ha provocato una reazione immediata. Il presidente ha minacciato di intentare una causa milionaria, facendo salire la tensione tra i due.

I Grammy Awards 2026 sono andati in scena alla Crypto Arena di Los Angeles, ma oltre alle performance musicali e alle premiazioni, è stata una battuta del conduttore Trevor Noah a monopolizzare l’attenzione nelle ore successive alla cerimonia. Il presentatore televisivo sudafricano, alla sua sesta e ultima conduzione della celebre manifestazione musicale, ha lanciato una serie di frecciate al presidente Donald Trump che non sono passate inosservate. Anzi, hanno scatenato una reazione furiosa dal principale interessato. Durante la serata, subito dopo la vittoria di Billie Eilish con Wildflower nella categoria Song of the Year, Noah ha commentato: “ È un Grammy che qualsiasi artista vorrebbe vincere quasi quanto Trump vorrebbe la Groenlandia “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trevor Noah scherza su Trump ai Grammy: il presidente minaccia una causa milionaria

Donald Trump prepara una causa contro Trevor Noah dopo la battuta su Epstein fatta ai Grammy.

Trevor Noah ha fatto infuriare Donald Trump durante la serata dei Grammy a Los Angeles.

