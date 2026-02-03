Trump farà causa a Trevor Noah dopo la battuta su Epstein ai Grammy

Donald Trump prepara una causa contro Trevor Noah dopo la battuta su Epstein fatta ai Grammy. L’ex presidente si è infuriato per una battuta del comico sudafricano, che ha preso di mira il suo passato e quello di Epstein. Trump ha già annunciato che farà causa, mentre il pubblico si divide tra chi trova la battuta divertente e chi invece crede che abbia superato il limite. La vicenda si aggiunge alle tensioni attorno ai Grammy, tra proteste e sorprese sul palco.

Abiti provocanti, premi a sorpresa, proteste contro l’ICE e una battuta feroce su Epstein che ha fatto infuriare Donald Trump. I Grammy Awards 2026 sono stati ricchi di momenti indimenticabili. “Canzone dell’Anno.”. Da Chappell Roan che ha fatto girare la testa con un abito audace che ha fatto parlare tutti. A Cher che ha regalato una sorpresa esilarante annunciando un vincitore morto da oltre 20 anni. I Grammy 2026 sono stati tutt’altro che tranquilli. La cerimonia ha coinciso anche con la pubblicazione di una serie di nuovi file scioccanti su Epstein. E il presentatore dei Grammy Trevor Noah, 41 anni, non aveva intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Trump farà causa a Trevor Noah dopo la battuta su Epstein ai Grammy Approfondimenti su Trump Noah Nicki Minaj criticata in diretta ai Grammy, la frecciata del conduttore Trevor Noah Durante la cerimonia dei Grammy, Nicki Minaj ha ricevuto una critica in diretta. Trump distrugge i Grammy e minaccia un’azione legale contro il conduttore Trevor Noah Poco dopo la fine dei Grammy a Los Angeles, Donald Trump si scaglia contro la cerimonia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trump Noah Argomenti discussi: Grammy, le star contro l’Ice. Trump: Inguardabili. Wildflower di Billie Eilish è la miglior canzone; Il vertice a tre sull'Ucraina, Meloni e il Nobel a Trump, l'ombra dell'AI sul lavoro; Epstein, Trump: 'File mi assolvono'. Lascia consigliere premier Fico; Caso Epstein, Trump: I documenti mi assolvono. Bbc: Vittima inviata in Gb per avere sesso con Andrea. Trump, «farò causa a Wolff, ha cospirato con Epstein per farmi del male»I documenti pubblicati relativi all'ex finanziere morto suicida in carcere hanno rivelato la richiesta di Epstein a Ken Starr di aiutare Wolff a raccogliere informazioni compromettenti sul presidente ... corriere.it Epstein, un'altra donna accusa l'ex principe Andrea. Trump farà causa allo scrittore WolffUna seconda donna ha denunciato di essere stata inviata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per un incontro sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor. Lo riporta la Bbc, secondo cui l’episodio sarebbe ... adnkronos.com Ai Grammy non hanno sfilato solo abiti. Hanno sfilato posizioni politiche. E finalmente. C’è Bad Bunny che dice “Ice out”, c’è Trevor Noah che smaschera l’avidità imperiale, c’è Billie Eilish che ricorda una verità semplice: nessuno è illegale su una terra rubata. - facebook.com facebook Donald Trump minaccia di fare causa al presentatore dei Grammy, Trevor Noah. Il problema è una battuta fatta ieri sera sulla Groenlandia e l’isola di Epstein x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.