Trump minaccia di fare causa al presentatore dei Grammy Trevor Noah
Trevor Noah ha fatto infuriare Donald Trump durante la serata dei Grammy a Los Angeles. Il conduttore ha scherzato sul suo conto, e ora l’ex presidente minaccia di fare causa. Trump non ha preso bene le battute e si prepara a passare alle vie legali.
Tra le battute fatte da Trevor Noah, il conduttore televisivo e attore che ha presentato la serata dei Grammy andata in onda dalla Crypto Arena di Los Angeles, ce n’è una su Donald Trump. Dopo la vittoria di Billie Eilish con Wildflower nella categoria Song of the Year, Noah ha detto che «è un Grammy che qualsiasi artista vorrebbe vincere quasi quanto Trump vorrebbe la Groenlandia. Il che ha senso dato che l’isola di Epstein non c’è più e ha bisogno di un’altra isola dove passare del tempo con Bill Clinton». E dopo la reazione del pubblico: «Ve l’ho detto che questo è il mio ultimo anno» ai Grammy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
